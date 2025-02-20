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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 25. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 25. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında perde yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:33
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        Süper Lig'de 25. hafta heyecanı!
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        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:

        21 Şubat Cuma:

        20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

        22 Şubat Cumartesi:

        13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        23 Şubat Pazar:

        13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

        19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

        24 Şubat Pazartesi:

        20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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