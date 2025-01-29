Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
31 OCAK CUMA
Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 ŞUBAT CUMARTESİ
Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay
2 ŞUBAT PAZAR
Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 ŞUBAT PAZARTESİ
Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam