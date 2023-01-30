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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 2 mücadele başlayacak. 22. haftada görev yapacak hakemler de belli oldu

Giriş: 30.01.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı!
DHA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirdiğini açıklamıştı. Yeni MHK Başkanı Lale Orta ilk atamalarını yaptı.

Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

ÇARŞAMBA

17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

PERŞEMBE

17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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