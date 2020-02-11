Süper Lig'de 21. haftanın panoraması

11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
- Çok özledik bir haftayı da hakem konuşmadan geçmeyi. Sahadaki performanslarla şampiyonluk yarışını değerlendirmeyi. Ama olmuyor, olamıyor. Geride kalan 21 haftanın neredeyse hepsi, en az bir maçta yaşanan hakem hataları ile hatırlanıyor.
- Bu hafta da yine hakemler üzerinden gerginlik tavan yaptı. En büyük isyan Kadıköy'de Alanya'ya takılan Fenerbahçe'deydi. Bu sezon hiç penaltı atmayan Sivasspor da Başakşehir maçındaki pozisyonun ardından isyan bayrağını çekti. Gaziantep'i evinde 3-0 yenerek şov yapan Beşiktaş bile maç içindeki tartışmalı pozisyonları sıralayıp Oscar'ı VAR sistemine verdi!
- Sosyal medya deyim yerindeyse barut gibi. Başta başkanlar olmak üzere söylemler sinir uçlarını zorlamaya devam ediyor. Şampiyon olacak takımın başarısının rakipleri tarafından kabul görmeyeceği şimdiden belli. İşin sonu hiç de iyi bir yere gitmiyor.
- Federasyon, sorulara yanıt verdi ancak kimseyi tatmin etmedi. Ülkedeki belki de en güvenilmez kurum olarak görülen MHK ve hakemleri böyleyken bu tartışmalar bitmez, köklü bir değişim olmadan kalan haftalar kavgasız gürültüsüz geçmez. Bir de bunca tartışmanın üstüne 2 hafta sonra Fenerbahçe - Galatasaray derbisi var. Hakkımızda hayırlısı.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Galatasaray
Üst üste 5. galibiyet. Ve bu seride 17 gol atıp sadece 2 gol yediler. Havlu attı derken liderin şu an 3 puan gerisindeler.
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Kartal'ın efsanesinin yuvaya dönüşü muhteşem oldu. Beşiktaş taraftarı, sergilenen futbolu da görünce onunla artık daha umutlu.
Futbolcu: Adem Büyük
Alındığında 'Falcao'dan, Andone'dan ona sıra gelmez, kupada belki oynar' diyenler çoktu. Ama 'Büyük' oynayıp hepsini unutturdu. Son 3 maçta 4 gol!
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Yeni Malatyaspor
Üst üste 3, son 5 maçta 4. mağlubiyet. Oynanan futbol umut vermiyor. Korku tüneline girmemeleri için acil toparlanma şart.
Teknik direktör: Aykut Kocaman
Geri dönüş, bu kez fayda getirmedi. Son 14 maçta sadece bir kez kazanan, iç sahada kasım ayından beri gol atamayan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman veda etti.
Futbolcu: Adem Ljajic
Sergen Yalçın'la ilk maçında umut verdi ama sezonki kötü görüntüsüne dönmesi uzun sürmedi. Böyle giderse formayı kaptırma ihtimali yüksek.
22. HAFTANIN PROGRAMI
14 Şubat Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
15 Şubat Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
16 Şubat Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SİVASSPOR
|21
|12
|6
|3
|40
|24
|16
|42
|2. TRABZONSPOR
|20
|12
|5
|3
|45
|20
|25
|41
|3. BAŞAKŞEHİR FK
|21
|11
|7
|3
|40
|22
|18
|40
|4. ALANYASPOR
|21
|11
|6
|4
|41
|20
|21
|39
|5. GALATASARAY
|21
|11
|6
|4
|35
|17
|18
|39
|6. FENERBAHÇE
|21
|11
|5
|5
|40
|24
|16
|38
|7. BEŞİKTAŞ
|21
|11
|3
|7
|34
|27
|7
|36
|8. GÖZTEPE
|20
|8
|6
|6
|25
|22
|3
|30
|9. GAZİANTEP FK
|21
|7
|6
|8
|31
|35
|-4
|27
|10. YENİ MALATYASPOR
|20
|6
|6
|8
|34
|29
|5
|24
|11. DENİZLİSPOR
|21
|6
|6
|9
|21
|29
|-8
|24
|12. ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|13. GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|6
|10
|30
|39
|-9
|21
|14. KONYASPOR
|21
|4
|8
|9
|16
|27
|-11
|20
|15. ANTALYASPOR
|21
|4
|7
|10
|20
|38
|-18
|19
|16. ANKARAGÜCÜ
|21
|3
|8
|10
|18
|37
|-19
|17
|17. KASIMPAŞA
|21
|4
|4
|13
|28
|46
|-18
|16
|18. KAYSERİSPOR
|21
|2
|6
|13
|21
|54
|-33
|12
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