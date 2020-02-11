Süper Lig'de 21. haftanın panoraması

Her hafta olduğu gibi bu hafta da tüm gözler yeşil saha yerine VAR odasındaydı. Sadece kaybedenin değil, farklı kazananın bile isyanı vardı. Bu hakemlerle kimsenin memnun olmadığı ve olmayacağı çok açık. İşte 21. haftanın panoraması

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

- Çok özledik bir haftayı da hakem konuşmadan geçmeyi. Sahadaki performanslarla şampiyonluk yarışını değerlendirmeyi. Ama olmuyor, olamıyor. Geride kalan 21 haftanın neredeyse hepsi, en az bir maçta yaşanan hakem hataları ile hatırlanıyor.

- Bu hafta da yine hakemler üzerinden gerginlik tavan yaptı. En büyük isyan Kadıköy'de Alanya'ya takılan Fenerbahçe'deydi. Bu sezon hiç penaltı atmayan Sivasspor da Başakşehir maçındaki pozisyonun ardından isyan bayrağını çekti. Gaziantep'i evinde 3-0 yenerek şov yapan Beşiktaş bile maç içindeki tartışmalı pozisyonları sıralayıp Oscar'ı VAR sistemine verdi!

- Sosyal medya deyim yerindeyse barut gibi. Başta başkanlar olmak üzere söylemler sinir uçlarını zorlamaya devam ediyor. Şampiyon olacak takımın başarısının rakipleri tarafından kabul görmeyeceği şimdiden belli. İşin sonu hiç de iyi bir yere gitmiyor.

- Federasyon, sorulara yanıt verdi ancak kimseyi tatmin etmedi. Ülkedeki belki de en güvenilmez kurum olarak görülen MHK ve hakemleri böyleyken bu tartışmalar bitmez, köklü bir değişim olmadan kalan haftalar kavgasız gürültüsüz geçmez. Bir de bunca tartışmanın üstüne 2 hafta sonra Fenerbahçe - Galatasaray derbisi var. Hakkımızda hayırlısı.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Galatasaray

Üst üste 5. galibiyet. Ve bu seride 17 gol atıp sadece 2 gol yediler. Havlu attı derken liderin şu an 3 puan gerisindeler.

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Kartal'ın efsanesinin yuvaya dönüşü muhteşem oldu. Beşiktaş taraftarı, sergilenen futbolu da görünce onunla artık daha umutlu.

Futbolcu: Adem Büyük

Alındığında 'Falcao'dan, Andone'dan ona sıra gelmez, kupada belki oynar' diyenler çoktu. Ama 'Büyük' oynayıp hepsini unutturdu. Son 3 maçta 4 gol!

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Yeni Malatyaspor

Üst üste 3, son 5 maçta 4. mağlubiyet. Oynanan futbol umut vermiyor. Korku tüneline girmemeleri için acil toparlanma şart.

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Geri dönüş, bu kez fayda getirmedi. Son 14 maçta sadece bir kez kazanan, iç sahada kasım ayından beri gol atamayan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman veda etti.

Futbolcu: Adem Ljajic

Sergen Yalçın'la ilk maçında umut verdi ama sezonki kötü görüntüsüne dönmesi uzun sürmedi. Böyle giderse formayı kaptırma ihtimali yüksek.

22. HAFTANIN PROGRAMI

14 Şubat Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

15 Şubat Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

16 Şubat Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor

17 Şubat Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1. SİVASSPOR 21 12 6 3 40 24 16 42 2. TRABZONSPOR 20 12 5 3 45 20 25 41 3. BAŞAKŞEHİR FK 21 11 7 3 40 22 18 40 4. ALANYASPOR 21 11 6 4 41 20 21 39 5. GALATASARAY 21 11 6 4 35 17 18 39 6. FENERBAHÇE 21 11 5 5 40 24 16 38 7. BEŞİKTAŞ 21 11 3 7 34 27 7 36 8. GÖZTEPE 20 8 6 6 25 22 3 30 9. GAZİANTEP FK 21 7 6 8 31 35 -4 27 10. YENİ MALATYASPOR 20 6 6 8 34 29 5 24 11. DENİZLİSPOR 21 6 6 9 21 29 -8 24 12. ÇAYKUR RİZESPOR 20 7 3 10 21 30 -9 24 13. GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 6 10 30 39 -9 21 14. KONYASPOR 21 4 8 9 16 27 -11 20 15. ANTALYASPOR 21 4 7 10 20 38 -18 19 16. ANKARAGÜCÜ 21 3 8 10 18 37 -19 17 17. KASIMPAŞA 21 4 4 13 28 46 -18 16 18. KAYSERİSPOR 21 2 6 13 21 54 -33 12