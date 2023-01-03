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Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar, maçları tribünden takip etti. 2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu

Giriş: 03.01.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi
AA

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.

Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinde izleme fırsatı buldu.

2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.

Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.

2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.

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