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Süper Lig'de 2020'nin lideri Beşiktaş

Ligde 2020'de çıktığı 31 lig maçında 60 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 58 puana ulaşan Galatasaray ve 55 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor'un önünde en başarılı ekip oldu

31.12.2020 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 2020'nin lideri Beşiktaş

Süper Lig'de 2020 yılında yapılan müsabakalarda 60 puan toplayan Beşiktaş, en başarılı ekip oldu. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci devre maçları ile 2020-2021 sezonunda ilk 15 hafta müsabakalarının oynandığı 2020 yılında, Süper Lig'de 303 müsabaka yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanmaya başlandıktan sonra ertelenen müsabakalar daha sonra seyircisiz devam edildi.

Bu sene içinde oynanan maçların 223'ü bir takımın galibiyetiyle tamamlanırken, 80 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda 833 gol atıldı.

EN BAŞARILI BEŞİKTAŞ

2020 yılı içinde 31 maça çıkan Beşiktaş, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladığı müsabakalarda topladığı 60 puanla en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekibi 58 puanla Galatasaray, 55 puanla Aytemiz Alanyaspor ve 53 puanlı Trabzonspor takip etti.

Ligde iki sezon da yer alan ekipler içinde 25 puanda kalan Yukatel Denizlispor, 28 puanlı Yeni Malatyaspor ile 32'şer puanlı Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü en başarısız takımlar oldu.

Henüz 14 maça çıkan Atakaş Hatayspor, 24 puanlık performansıyla Yukatel Denizlispor'dan sadece 1 puan az topladı.

EN GOLCÜ TAKIM DA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın attığı 61 golle en golcü ekip konumunda olduğu 2020 yılında, Galatasaray ve Trabzonspor 57'şer, Aytemiz Alanyspor ile Medipol Başakşehir ise 54'er gole imza attı.

Ligin yeni ekipleri dışında en az gol atan ekip konumundaki Gençlerbirliği, 2020 yılında sadece 25 gol kaydetti.

EN GOLCÜ MAXİM

Takımların kendi kalelerine gönderdiği 16 golün dışında atılan 817 golde 276 ismin imzası bulunuyor.

Toplam 14 futbolcu iki farklı takımda gol sevinci yaşadı. 2020 yılı içinde 14 gol atan Gaziantep FK'den Alexandru Maxim en golcü isim olurken, Maxim'i 13 gole ulaşan Galatasaray ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'de mücadele eden Papiss Cisse, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Çaykur Rizespor'dan Milan Skoda takip etti.

2020 yılında Süper Lig'de yer alan ekiplerin performansları şöyle:

TakımlarOGBMAYP
Beşiktaş311939613760
Galatasaray311777573258
Aytemiz Alanyaspor321679543355
Trabzonspor3214117574253
Medipol Başakşehir311579544152
Gaziantep FK3112136503849
Fenerbahçe3114611514548
Fraport TAV Antalyaspor3212128414348
Kasımpaşa3213811454747
İttifak Holding Konyaspor31101011394240
Demir Grup Sivasspor31101011333840
Göztepe3291112464738
Çaykur Rizespor319715415234
Gençlerbirliği319616254733
MKE Ankaragücü318815324432
Hes Kablo Kayserispor318815334932
Yeni Malatyaspor317717304628
Yukatel Denizlispor316718264925
Atakaş Hatayspor14734201624
Fatih Karagümrük14563231721
B.B. Erzurumspor15339152812
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