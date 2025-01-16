Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
17 OCAK CUMA
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 OCAK CUMARTESİ
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam
19 OCAK PAZAR
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 OCAK PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük