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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:18
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

        17 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

        21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

        18 Ağustos Pazar:

        19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

        21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

        21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

        19 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

        21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

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