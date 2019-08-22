22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 24, 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın ilk mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 20.30'da sahasında İzmir ekibi Göztepe ile mücadele edecek. İki takım da ligin ilk haftasını puansız kapamıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşma ile birlikte evinde taraftarların önüne ilk kez çıkacak.
Haftanın önemli maçında ise Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, lige 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlamıştı. Başakşehir ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
Sezona UEFA Avrupa Ligi maçları ile başlayan iki ekip Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, pazar günü saat 19.15'te mücadele edecek. İlk haftada bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Malatya ekibi de evinde Başakşehir'i yenmişti.
Son şampiyon Galatasaray da ikinci haftada taraftarının karşısına çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, ilk haftada Denizlispor'a 2-0 mağlup olmuştu. Konya ise evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
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