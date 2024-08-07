Süper Lig'de 19 takım 18 statta mücadele verecek

Süper Lig'in 67. sezonunda 13 ilden 19 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 12 ilden 20 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor düşerken, Eyüpspor'un da yükselmesiyle İstanbul'daki takım sayısı 6 oldu.

Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Trabzon'dan Trabzonspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Sivasspor, Samsun'dan Samsunspor, Hatay'dan Hatayspor, Rize'den Çaykur Rizespor ve Muğla'dan Bodrum FK yer alacak.