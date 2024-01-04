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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:17
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

        Yarın:

        17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

        20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

        20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

        6 Ocak Cumartesi:

        13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

        16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

        19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

        19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

        7 Ocak Pazar:

        13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

        16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

        19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

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