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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlıyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:51
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        Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
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        Trendyol Süper Lig'deki 17. hafta mücadelesi, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

        Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)

        20 Aralık Çarşamba:

        17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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        20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

        21 Aralık Perşembe:

        17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)

        20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

        20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

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