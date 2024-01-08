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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:53
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

        17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

        20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

        10 Ocak Çarşamba:

        17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

        17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

        20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

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        20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

        11 Ocak Perşembe:

        17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

        20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

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