Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:



11 KASIM CUMA



20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay



20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan



12 KASIM CUMARTESİ



14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler



20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



13 KASIM PAZAR



14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz



17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam



17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge



20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek