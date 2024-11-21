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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu haftaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:52
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        Haftanın hakemleri belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

        23 KASIM CUMARTESİ

        13.30 İkas Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

        16.00 Gaziantep FK - Rams Başakşehir: Ozan Ergün

        16.00 Bellona Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Sipay Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

        24 KASIM PAZAR

        13.30 Net Global Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

        16.00 Tümosan Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

        16.00 Reeder Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

        19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

        25 KASIM PAZARTESİ

        20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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