Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı

- 12. Hafta
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
BAY: Galatasaray
- 13. Hafta
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Stat açıklanmadı)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
BAY: Medipol Başakşehir
- 14. Hafta
22 Aralık Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
BAY: Fatih Karagümrük
- 15. Hafta
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
BAY: Fenerbahçe
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!