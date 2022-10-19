Trabzonspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Fenerbahçe-Başakşehir: Zorbay Küçük

Galatasaray-Alanyaspor: Ali Palabıyık

Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

Ümraniyespor-Karagümrük: Mert Güzenge

Kasımpaşa-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek

Giresunspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa