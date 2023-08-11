Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Süper Lig başlıyor! Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Süper Lig başlıyor! Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam oynanacak olan Trabzonspor Antalyaspor arasındaki maç ile başlıyor. İki takım taraftarı ve futbolseverler ligin ilk maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. İşte, sorulan soruların cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk düdüğü bu akşam çalacak! Sezona üç puan ile başlamayı hedefleyen Trabzonspor ile Antalyaspor'un muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta olduğu futbolseverler tarafından merak konusu. İşte, söz konusu maça ilişkin detaylar...

        • 2

          TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Bu akşam Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          MUHTEMEL İLK 11'LER

          TRABZONSPOR İLK 11

          Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez

        • 4

          ANTALYASPOR İLK 11

          Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Habertürk Anasayfa