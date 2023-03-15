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Süper Lig başkanlarından Başakşehir'e destek

Medipol Başakşehir'in Gent ile oynadığı mücadeleyi 6 Süper Lig başkanı tribünde takip ederek, temsilcimize destek verdi.

Giriş: 15.03.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig başkanlarından Başakşehir'e destek
HABERTURK.COM / Ajanslar

Medipol Başakşehir'in Gent ile oynadığı mücadele için Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetiyle stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Yusuf Günay, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Giresunspor Başkanı Nahit Ramazan Yamak ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç mücadeleyi birlikte izledi.

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