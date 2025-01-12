Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG | Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray muhtemel 11'ler!

        Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Başakşehir, ligin 19. haftasında kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un namağlup Galatasaray'ı, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkarken, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise çıkışını sürdürmenin peşinde. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşma, üst sıralardaki dengeleri değiştirebilecek öneme sahip. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir- Galatasaray maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşması Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Kupa maçındaki beraberliğin ardından iki ekip bu kez ligde galibiyet için mücadele edecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Başakşehir ise son haftalardaki başarılı performansıyla rakibine zorlu anlar yaşatmaya kararlı. Büyük heyecana sahne olacak maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte ayrıntılar...

        • 2

          BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Başakşehir- Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        • 3

          BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

        • 5

          GALATASARAY’DA EKSİKLER BELLİ OLDU

          Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle Başakşehir karşısında sahada olamayacak. Gabriel Sara’da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Habertürk Anasayfa