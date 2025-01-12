Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başakşehir, ligin 19. haftasında kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un namağlup Galatasaray'ı, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkarken, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise çıkışını sürdürmenin peşinde. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşma, üst sıralardaki dengeleri değiştirebilecek öneme sahip. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir- Galatasaray maçı yayın bilgisi...
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Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşması Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Kupa maçındaki beraberliğin ardından iki ekip bu kez ligde galibiyet için mücadele edecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Başakşehir ise son haftalardaki başarılı performansıyla rakibine zorlu anlar yaşatmaya kararlı. Büyük heyecana sahne olacak maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte ayrıntılar...
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BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir- Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak.
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BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
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GALATASARAY’DA EKSİKLER BELLİ OLDU
Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle Başakşehir karşısında sahada olamayacak. Gabriel Sara’da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.