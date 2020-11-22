Süper Lig puan durumu 9. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 5 maç sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

21 Kasım Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük 1-1 DG Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Y. Denizlispor 0-1 Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş 3-2 Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar



13.30 A. Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe 3-1 MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-1 Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi



19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

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