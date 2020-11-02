Süper Lig 7. hafta puan durumu

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Göztepe Alanyaspor maçının ertelendiği haftada bugün oynanan 2 maçla beraber 7. hafta tamamlanmış oldu. İşte merak araştırılan Süper Lig puan durumu ve alınan sonuçlar...

SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

F.Karagümrük 5-1 B.B. Erzurumspor

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK.

Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor

Galatasaray 1-0 Ankaragücü

Konyaspor 1-2 Başakşehir

Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

Hatayspor 1-1 Sivasspor

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)