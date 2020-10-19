Süper Lig'de 5. hafta puan durumu

Süper Lig'de heyecan git gide artıyor. Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada son şampiyon Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek ilk 3 puanını alırken, Fenerbahçe ise İzmir'de Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İşte Süper Lig'de puan durumu...

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