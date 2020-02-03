03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.
Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi. Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
SONUÇLAR
Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1
Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1
Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1
Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|12
|5
|3
|39
|23
|16
|41
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|20
|11
|6
|3
|39
|21
|18
|39
|3.
|TRABZONSPOR
|19
|11
|5
|3
|43
|20
|23
|38
|4.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|11
|5
|4
|40
|19
|21
|38
|5.
|FENERBAHÇE
|20
|11
|4
|5
|39
|23
|16
|37
|6.
|GALATASARAY
|20
|10
|6
|4
|32
|17
|15
|36
|7.
|BEŞİKTAŞ
|20
|10
|3
|7
|31
|27
|4
|33
|8.
|GÖZTEPE
|20
|8
|6
|6
|25
|22
|3
|30
|9.
|GAZİANTEP FK
|20
|7
|6
|7
|31
|32
|-1
|27
|10.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|19
|6
|6
|7
|34
|28
|6
|24
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|12.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|20
|6
|5
|9
|21
|29
|-8
|23
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|6
|9
|30
|37
|-7
|21
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|4
|7
|9
|16
|27
|-11
|19
|15.
|ANTALYASPOR
|20
|4
|6
|10
|18
|36
|-18
|18
|16.
|KASIMPAŞA
|20
|4
|4
|12
|28
|43
|-15
|16
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|2
|8
|10
|17
|37
|-20
|14
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|20
|2
|5
|13
|19
|52
|-33
|11
SÜPER LİG'DE 21. HAFTA FİKSTÜRÜ
Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
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