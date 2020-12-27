Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26 Aralık Cumartesi

Göztepe 1-1 Karagümrük

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

27 Aralık Pazar

Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor

Denizlispor 1-2 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor

Başakşehir 2-2 Kasımpaşa

28 Aralık Pazartesi

16:00 Gençlerbirliği - Kayserispor

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

19:00 Antalyaspor - Hatayspor

19:00 Beşiktaş - Sivasspor

SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU