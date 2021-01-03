Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

2 Ocak Cumartesi

BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK

Sivasspor 2-2 Denizlispor

Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK

MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Hatayspor 3-1 Konyaspor

3 Ocak Pazar

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor

Kayserispor 0-2 Beşiktaş

4 Ocak Pazartersi

Kasımpaşa - Fenerbahçe (19:00)

SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU