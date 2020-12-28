Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26 Aralık Cumartesi

Göztepe 1-1 Karagümrük

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

27 Aralık Pazar

Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor

Denizlispor 1-2 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor

Başakşehir 2-2 Kasımpaşa

28 Aralık Pazartesi

Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor

Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Hatayspor (ERTELENDİ)

Beşiktaş 3-0 Sivasspor

SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 Ocak Cumartesi

BB Erzurumspor-Gaziantep FK

Sivasspor-Denizlispor

Alanyaspor-Başakşehir FK

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Antalyaspor

Hatayspor-Konyaspor

3 Ocak Pazar

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Kayserispor-Beşiktaş

4 Ocak Pazartersi

Kasımpaşa-Fenerbahçe