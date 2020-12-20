Süper Lig puan durumu 13. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 3 maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

18 Aralık Cuma

Karagümrük 2-1 Galatasaray

19 Aralık Cumartesi



Göztepe 0-1 Hatayspor

Trabzonspor 2-1 Ç.Rizespor

Yeni Malatyaspor 2-0 Kasımpaşa

Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe

20 Aralık Pazar



Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü

Denizlispor 1-0 Alanyaspor

Beşiktaş 4-0 B.B. Erzurumspor

21 Aralık Pazartesi

Konyaspor - Sivasspor (Saat 19:00)

Antalyaspor - Kayserispor (Saat 19:00)

SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

Haftayı bay geçen takım

Başakşehir