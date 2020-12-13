Süper Lig puan durumu 12. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 3 maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

11 Aralık Cuma

Kasımpaşa 3-2 Denizlispor

12 Aralık Cumartesi



A. Hatayspor 3-1 F. Karagümrük

Kayserispor 0-0 Trabzonspor

Ç.Rizespor 3-2 Göztepe

Ankaragücü 4-3 Konyaspor

Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

13 Aralık Pazar



B.B. Erzurumspor 0-1 Gençlerbirliği

Başakşehir 1-2 Gaziantep FK

Alanyaspor 2-1 Beşiktaş

14 Aralık Pazartesi

Saat 20:00 Sivasspor - Antalyaspor

SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

Haftayı bay geçen takım

Galatasaray