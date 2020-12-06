Süper Lig puan durumu 11. hafta bugün oynanan üç maçın ardından merakla araştırılıyor. Bugün oynanan Denizlispor Fenerbahçe maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe 1-1 Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray 3-0 Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-0 MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor 0-2 Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU

Haftayı bay geçen takım

GAZİANTEP FK