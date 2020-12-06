Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolSüper Lig

Süper Lig 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları - İşte Süper Lig'de 12. hafta fikstürü

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak Trabzonspor Sivasspor maçıyla sona erecek. Günün en dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek yara sardı. İşte merakla araştırılan Süper Lig 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

06.12.2020 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları - İşte Süper Lig'de 12. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu 11. hafta bugün oynanan üç maçın ardından merakla araştırılıyor. Bugün oynanan Denizlispor Fenerbahçe maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe 1-1 Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray 3-0 Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-0 MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor 0-2 Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

Haftayı bay geçen takım

GAZİANTEP FK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören polisi aradı...
Gören polisi aradı...
Aşkını ilan etti
Aşkını ilan etti
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar birbirleriyle yarışacak
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar birbirleriyle yarışacak
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Trabzonspor'un konuğu Sivasspor
Trabzonspor'un konuğu Sivasspor
Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu
Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu
Fark ortaya çıkıyor!
Fark ortaya çıkıyor!
Beşiktaş iki gün izin yapacak
Beşiktaş iki gün izin yapacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X