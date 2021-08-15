2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan ilk haftadan nefesleri kesti. İşte kalan 3 maç öncesi Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

Beşiktaş 3-0 Ç.Rizespor

Karagümrük 3-2 Gaziantep FK

Altay 3-0 Kayserispor

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa

Başakşehir 0-1 Alanyaspor

Antalyaspor 1-1 Göztepe

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (19:15)

Sivasspor - Konyaspor (21:45)

Giresunspor - Galatasaray (21:45)

SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU