2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan ilk haftadan nefesleri kesti. İşte bugün oynanan son 3 maç sonrası Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

Beşiktaş 3-0 Ç.Rizespor

Karagümrük 3-2 Gaziantep FK

Altay 3-0 Kayserispor

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa

Başakşehir 0-1 Alanyaspor

Antalyaspor 1-1 Göztepe

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor 1-5 Trabzonspor

Sivasspor 0-1 Konyaspor

Giresunspor 0-2 Galatasaray

SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

Kayserispor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Giresunspor

Gaziantep FK-Beşiktaş

Alanyaspor-Altay

Konyaspor-Başakşehir FK

Fenerbahçe-Antalyaspor

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Galatasaray-Hatayspor