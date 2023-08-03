Süper Lig 1. hafta fikstürü! TFF açıkladı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

2023 - 2024 SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yayın ihalesi sözleşmesindeki şartların revize edilmesi sonucunda yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2023-24 sezonuna kadar 2 milyar 500 bin TL cinsi karşılığı ödeme yaparak Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig'in yeniden resmi yayıncı kuruluşu oldu.