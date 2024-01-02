Süper Kupa final tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 29 Aralık tarihinde oynanması beklenen mücadele, karşılaşma öncesinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle iki takım sahaya çıkmama kararı almıştı. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtı...