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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak, tarih belli oldu mu? - Futbol Haberleri

        Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?

        Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması beklenen Süper Kupa finali öncesinde, Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iki takım sahaya çıkmama kararı aldı. Yaşanan bu gelişme, "Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Süper Kupa maçının oynanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:28
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        • 1

          Süper Kupa final tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 29 Aralık tarihinde oynanması beklenen mücadele, karşılaşma öncesinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle iki takım sahaya çıkmama kararı almıştı. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        • 2

          SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

          Bir önceki sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmesi planlanan Süper Kupa finali, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine iki kulüp maça çıkmama kararı almıştı. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının yeni tarihi henüz belli olmadı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

          Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

        • 4

          Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

          "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        • 5

          Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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