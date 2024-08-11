Süper Kupa finali: Real Madrid- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid- Atalanta Süper Kupa maçı için geri sayım sürüyor. Real Madrid geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yendi ve kupayı kazandı. Öte yandan Atalanta UEFA Kupası finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlüp etti. Peki, Real Madrid- Atalanta Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...