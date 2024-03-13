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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı bilet fiyatları - Futbol Haberleri

        Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

        Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa kapsamında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı için futbolseverler maç biletlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene Aralık ayında oynanması beklenen maç bu sene 7 Nisan'a ertelendi. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak ve ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:48
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        • 1

          Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene 29 Aralık'ta oynanması beklenen Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı, Nisan ayında Şanlıurfa'da oynanacak. Şimdi ise milyonlarca taraftar, bilet satın almak için araştırmalara başladı. eki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak ve ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Maç 21.30'da başlayacak.

        • 3

          SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

        • 4

          Ertelenen maç bu sene 7 Nisan'da oynanacak. Önceki tarihten yola çıkarak maç biletlerinin Mart ayının son haftalarında satışa çıkması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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