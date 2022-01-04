Süper Kupa için meraklı bekleyiş sürüyor. Bu yıl Katar'da oynanacak olan finalin adı Beşiktaş Antalyaspor olmuştu. Peki şimdiden milyonlarca futbolseverin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa finali ne zaman ve hangi tarihte oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yapılacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı Beşiktaş müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi oldu.

ANTALYASPOR İLK KEZ OYNAYACAK

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak.

Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Trabzonspor 2 defa kazandı. Beşiktaş'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.