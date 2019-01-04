Süper Kanlı Kurt Ay nedir ve ne zaman olacak? Merak konusu oldu. Özel bir doğa olayı olan Süper Kanlı Kurt Ay, gerçekleşeceği gece izleyenlere de muhteşem bir görsel şölen sunacak. Peki, Süper Kanlı Kurt Ay neden olacak? Burçlara etkisi olacak mı? Sizler için araştırdık...

SÜPER KANLI KURT AY NEDİR

20 Ocak'ta gerçekleşecek. Genel zaman ile 03.33-06.50 saatlerinde gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Tutulma başladığında Türkiye'de Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması.

SÜPER KANLI KURT AYI'N BURÇLARA ETKİSİ VAR MI?

Ay tutulmaları burçlara da yön vermektedir.



KOÇ: Kafanızı kurcalayan durumların artık netlik kazanması söz konusu. Yalnız olan koçlar için önümüzdeki 6 aylık süreçte yepyeni aşklar söz konusu olabilir. Kriz durumu içinde olan ilişkiler için bitme kararı alınabilir. Aşk hayatı aktif olan sevgili Koçlar evlilik hayatlarına bir bebek katmayı düşünüyorlarsa uygun bir zaman dilimi.

BOĞA: Ev, aile içinde iç huzura odaklanmak iyi olacaktır. İçsel hareket ve eyleme geçme isteği uyumsuzluk getirebilir. Önümüzdeki 6 aylık sürecin iyi gidebilmesinin en önemli adımı ayakların yere sağlam basması olacaktır.

İKİZLER: Ufak ufak seyahatlerin ve iletişim trafiğinin artması zamanla yorabilir. Çevreniz, kardeş ve akrabalarınıza karşı kırıcı olmamaya ve seçtiğimiz sözcüklere dikkat! Bu kadar yoğun seyahat yaparken kazalara karşı temkin…

YENGEÇ : Maddi kazançlar, kaynaklar, gelirler ile ilgili konular gündem olurken burada dikkat edilmesi gereken şey, doğru kararlar alabiliyor olmak olacak. Önümüzdeki 6 ay gelir ve giderler dengesinde ortak yapılan işlere ve anlaşmalara dikkat!

ASLAN : İlişkiler, ortaklıklar önemli kararlar alma zamanı. Aslan burcu olan bayanlar üreme organlarına dikkat. Parlamayı ve ışığını saçmayı seven aslanlar bu günlerde kalp ile bağlantıda olup iç sesine kulak vermeyi başarmalıdırlar.

BAŞAK: Sağlığa, zehirlenmelere ve yenilen gıdalara dikkat! Platonik ilişki içinde olanlar veya gizli saklı ilişki yaşayanlar için biraz gündem olabilir, ortaya çıkabilir. Bu dönemde inziva veya içe dönme daha iyi gelecektir.

TERAZİ: Sosyal hayatın, çevrenizin, ilişkiler ve iletişimin arttığı bir 6 aylık süreç başlıyor olacak. Kadınlarla iş birliği ve destek artabilir. Uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir proje onay alabilir. Sosyal çevre, yeni bir aşk ve gizli bir hayran kazandırabilir. Sosyal olmaz zamanı…

AKREP: Kariyer ve planlama için önemli bir süreç sizi bekliyor olacak. Bazı akrepler için bitişler ani istifalar ve yepyeni başlangıçlar olabilir. Artık bu zaman diliminde hareket ve cesaret size avantaj getirecektir.

YAY: Hayatında ilerleyeceği ve tecrübe kazanacağı yön için karar verebilir. Yurtdışı bağlantılar ve yükseköğrenim ile ilgili radikal kararlar verilebilir. Uzun zamandır süren bir dava hukuksal bir mevzu çözüme kavuşabilir.

OĞLAK: Ani gelen beklenmedik bir miras söz konusu. Bu arada sağlığınızla ilgili süregelen bir tedavi ve ameliyat kararı verilebilir. Kredi, ortak yapılan işlerle ilgili avantajlı girişim söz konusu.

KOVA: Evlilik hayatınızla ilgili sorunlar varsa çözüm için hızlanabilir ve bazı kararlar alabilirsiniz. Bekâr ve uzun süreli ilişkiler için de net kararlar, evlilik söz konusu. Bu dönem ortaklıklar, yeni anlaşmalar ve başlangıçlar gündem.

BALIK: En çok sağlığına dikkat etmesi gereken burç. Bunun sebebi iş yoğunluğunun ve fiziksel yorgunluğunun artması olacaktır. Çalışma hayatında yeni kararlar ve terfinin yanında stres ve yorgunluğa karşı dikkat.