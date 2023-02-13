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Super Bowl'da Kahramanmaraş Depremleri anıldı

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı. Milyonlarca Amerikalıyı ekran başına kilitleyen Kansas City Chiefs-Philedelphia Eagles maçında, Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarına bağışta bulunulması için duyuru yapıldı

Giriş: 13.02.2023 - 07:01 | Güncelleme: ABONE OL
Super Bowl'da Kahramanmaraş Depremleri anonsu
AA

ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, ABD'yi ekran başına kilitleyen ve Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles'ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı Super Bowl'un da gündemindeydi.

AA'nın haberine göre; maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:

"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz."

BLINKEN'DAN TARAFTARA DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, maçın devre arasında Twitter hesabından taraftarlara asrın afetini hatırlattı.

Blinken, "Aileleriniz ve arkadaşlarınızla Super Bowl'u izlerken lütfen bir an için Türkiye ve Suriye'de yardım çağrılarına kulak verin. ABD hükümeti ve sıradan Amerikalılar (yardım için) öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakan ayrıca paylaşımına ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının deprem bölgelerine yardım için başlattığı kampanyanın linkini de ekledi.

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