09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat ayında gerçekleşecek Süper Ay Tutulması'nda, dolunay her zamankinden daha yakın ve daha parlak olacak. Süper Ay için çıplak gözle gökyüzüne bakanlar Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğunu gözlemleyebilecek. Süper Ay tutulması 2020 saat kaçta? Süper Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
SÜPER AY TUTULMASI 2020 SAAT KAÇTA?
Süper Ay tutulması, 2020 yılında ilk kez 9 Şubat'ta gerçekleşti. İkinci Süper Ay tutulması 9 Mart'ta yani bu akşam gerçekleşecek. Yılın diğer Süper Ay tutulmaları 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlemlenecek. Süper Ay tutulmasını bu akşam gökyüzüne bakarak izleyebilirsiniz. Süper Ay saat kaçta sorusunun yanıt henüz belli olmadı.
SÜPER AY NEDİR?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.
Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.
SÜPER AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Ay tutulması için özel aletlere ihtiyacınız olmasa da astronomlar ve fotoğrafçılar bu gök olayını çok daha iyi tecrübe edebilmek için bazı önerilerde bulunuyor:
Dürbün: Eğer Ay'ın tutulma sırasında yüzeyini görebilmek istiyorsanız dürbün edinin. Dürbünle Dünya'nın gölgesi hareket ettikçe Ay'ın rengindeki değişiklikleri görebilirsiniz. Bazı astronomlar tutulmanın başında ve sonunda Ay'ın yüzeyindeki turkuaz renkli kuşağı görebilmek için dürbüne ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu kuşak Dünya'nın ozon yüklü atmosferinin Güneş'ten gelen kızıl dalga boyutlarını filtreden geçirerek maviye dönüştürmesiyle ortaya çıkıyor.
Teleskop: Yüksekçe bir tepede kurulmuş bir teleskop Ay'ın yüzeyini daha detaylı görmek isteyenler için gerekebilir. DSLR fotoğraf makinenizi teleskopa bağlayarak tutulmakta olan Ay'ın büyük fotoğrafını çekebilirsiniz.
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Cep telefonu: Öte yandan akıllı telefonunuzla ya da fotoğraf makinenizle de Ay tutulmasını görüntüleyebilirsiniz.
Tripod: İyi bir ay tutulması tecrübesi için tripod, yedek pil, kablolar, kamera, cep feneri ve bir saat faydalı olabilir.
Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.
Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.
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