SÜPER AY TUTULMASI 2020 SAAT KAÇTA?

Süper Ay tutulması, 2020 yılında ilk kez 9 Şubat'ta gerçekleşti. İkinci Süper Ay tutulması 9 Mart'ta yani bu akşam gerçekleşecek. Yılın diğer Süper Ay tutulmaları 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlemlenecek. Süper Ay tutulmasını bu akşam gökyüzüne bakarak izleyebilirsiniz. Süper Ay saat kaçta sorusunun yanıt henüz belli olmadı.

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.

Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.