Süper Aile De Luca 15 Temmuz’da AKM’de! Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Atatürk Kültür Merkezi, sezonu Süper Aile De Luca müzikali ile kapatıyor

HABERTURK.COM

Kendini keşfetme yolculuğunda karşılaştığı tüm engelleri, sevgi ve umut ile aşabileceğini eğlenceli bir şekilde anlatan Süper Aile De Luca müzikali, kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleri ile çocukları ve ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor.

Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, şaşırtıcı dönüşümler içeren hikayesi ile seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyarak farklı bir deneyim sunuyor.

Ankara’da gördüğü büyük ilgiden sonra ilk kez İstanbul’da AKM’de sahne alacak yerli yapım, özel efektlerle zenginleştirilmiş görsellerle ve etkileyici kostümleriyle, 4 yaş ve üzeri gruplara hitap ediyor.

Aileler ve çocukların birlikte vakit geçireceği mükemmel bir seçenek olan müzikal sanat severlerin de beklentilerini karşılayacak bir yapım.

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