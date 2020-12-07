Sunum çılgınlığının böylesine pes!

Restoranlar kendilerine özgü konseptler belirlemek ve ilgi çekmek için çeşitli pazarlama hamlelerinde bulunuyor. Bir filmden hatta herhangi bir hobiden bile ilham alınarak dizayn edilen restoranlar, oluşturulan menüler çoğunlukla müşteriyi kendilerine çekebiliyor.