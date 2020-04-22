Sunucu ve şair İbrahim Sadri, "Eşit Ağırlık" programına katıldı

AA

Moderatörlüğünü Hüzeyfe Köroğlu'nun üstlendiği etkinlikte konuşan Sadri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mecbur kalmadıkça evden çıkmamak gerektiğini söyledi.

Sadri, 20'li yaşlarında Cağaloğlu'nda basın-yayın işlerine başladığını belirterek, "1983'ten itibaren kültür sanat dünyasıyla iç içe bir hayata geçiş yaptım. Çok kıymetli isimlerle birlikte olma şansı elde ettim. Onlardan çok şey öğrendim. Mustafa Kutlu'dan İsmet Özel'e birçok isimle en azından tanışma imkanı buldum, onlar sohbet etme şansı yakaladım." dedi.

Tiyatro ile de ilgilendiğini vurgulayan Sadri, "Benim saat 2 yıllık tiyatro eğitimim var. Ulvi Alacakaptan'la tanışmıştım, onun önderliğinde bir tiyatro kurduk. Çağrı Sahnesi ismiyle kurduğumuz bu tiyatroda oyuculuk, yazarlık yaptım. Burada da çok şey öğrendim. Tiyatro ile birlikte memleketimi tanıdım. Neredeyse Edirne'den Van'a kadar giderek her yerde perde açtık, oyunlar oynadık." diye konuştu.

Sadri, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun edebiyat alanında en kıymet verdiği isimler arasında yer aldığına dikkati çekerek, ilk şiirinin ise "Yeni Devir" gazetesinde yayınlandığını ifade etti.

Son zamanlarda Filibeli Ahmet Hilmi'nin "Amak-ı Hayal" isimli eserini okuduğunu aktaran Sadri, şiir yazan gençlere seslenerek, şunları söyledi:

"Hakiki şiir kuyumculuğa benzer. Yani elması alır kuyumcu ustası onu keserek, küçülterek pırlantaya dönüştürür. Dolayısıyla pırlanta için emek vermek ve küçültmek gerekir. Şiir de öyledir, ekonomik bir edebi türdür. En az kelimeyle en çok şeyi anlatmaktır. Dile hakim olmak gerekir, herhangi bir duyguyu aktarırken birçok kelimeyi bilip en iyisiyle onu anlatmak gerekir. Şair olma yolunda asıl işe yarayan bu dili iyi kullanmış şairleri okumaktır. Yazmaya kışkırtan adamları okumak gerekir. Cahit Zarifoğlu bunlardan birisidir."

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Sadri, "Birbirimizi sadece dinlemeye değil, anlamaya çalışalım. Gençler bizim istikbalimiz, bizim bir adım sonramızda sizler olacaksınız. Memleketi sevmenin sadece bir sözden ibaret olmadığını, bir bedeli olduğunu ve bu bedelin de birbirimizi sevmek olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

İbrahim Sadri, etkinliğin sonunda Bahattin Karakoç'un "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman" ve kendisinin kaleme aldığı "Ben Aşkı Bir Üveyikten Satın Aldım" şiirlerini seslendirdi.