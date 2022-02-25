Suns ve Bulls kazanmaya devam ediyor

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Suns, Devin Booker'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 12 asist, 6 top çalmalık performansla öne çıktığı Thunder deplasmanında üst üste 8, sezonun 49. galibiyetini aldı.

Suns'ta Cameron Johnson ve Mikal Bridges 21'er, Jae Crowder 17 sayı kaydetti.

Play-off potasından uzak kalan Thunder'da (18 galibiyet, 41 mağlubiyet) Shai Gilgeous-Alexander 32, Josh Giddey 15 sayı buldu.

Doğu Konferansı lideri Bulls ise Hawks'ı ağırladığı mücadelede DeMar DeRozan'ın 37 ve Zach LaVine'ın 20 sayılık katkılarıyla galip geldi. Bulls, art arda 6 olmak üzere 39 galibiyete ulaştı.

Hawks'ta (28 galibiyet, 31 mağlubiyet) Bogdan Bogdanovic'in 27, Danilo Gallinari'nin 26 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

CEDİ OSMAN'DAN 9 SAYI

Detroit Pistons, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106-103 yendi.

Bu sezon 14. maçını kazanan ev sahibi Pistons'ta Hamidou Diallo 21, Cade Cunningham 17 sayı attı.

Peş peşe 3. olmak üzere 24. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22, Brandon Goodwin 15 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise 20 dakika görev aldığı müsabakayı 9 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 106-103

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 106-129

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 112-108

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 119-114

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 104-124

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 95-132

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 110-128