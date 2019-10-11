Sünnet için ideal yaş nedir?

Sünnet yapılması için ideal olan yaş nedir sorusu yıllarca tartışma yaratan konulardandır. Genel olarak sünnet çocuk büyüdükten sonra kutlamalarla yapılan bir durumdur. Fakat psikiyatristlerin tartışmaları ve araştırmaları sonucu belirlenen; çocuğun psikoloji açısından en uygun dönemi 0-2 yaş arası olacağını tespit etmişlerdir.

Bunun sebebi psikiyatristlerin ve psikologların üzerinde durduğu konulardan Freud’un ortaya koyduğu ‘hadım edilme’ korkusudur. 3-6 yaş arasındaki çocukların anneye düşkünlüğü ve bu nedenle babayı cezalandırıcı kişi olarak görmeleri sonucunda babanın kendisini hadım edeceği korkusunu yaşarlar. Psikolojik olarak travmaya sebep olmaktadır. Bu teorilerle ortaya çıkan araştırmacıların bu şekilde travma yaşayan çocuklarda; konsantrasyon eksikliği gibi psikolojik sorunlara yol açacağı sonucuna varmışlardır.

Çocuklar 6 yaşında cinsel kimliğini kazanmakta ve cinsel organının farkında olmaktadır. Sünnette organının tamamının kesileceğini düşündükleri için büyük korku yaşamaktadırlar. Ayrıca bu yaşta sünnet olan çocukların genelinde; yetişkinliğe eriştikleri zaman erken boşalma oranı daha fazla meydana gelmektedir.

Bu yüzden en uygun yaş 0-2 yaş arası olmaktadır. Yeni doğan bebeklerde sünnet hem cerrahi müdahalenin kolaylıkla yapılması hem de yaranın kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır. Bu yaşlarda bakım daha kolay olacağı için anne ve çocuk sıkıntı yaşamamaktadır. Kişiliği oluşmadığından dolayı da herhangi bir psikolojik sorunla karşılaşmamaktadır.

Sünnetin mutlaka cerrahi doktorları veya ürologlar tarafından yaptırılması gerekmektedir.