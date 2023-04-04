Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Sungu Çapan'a veda - Magazin haberleri

Sungu Çapan'a veda

Önceki gün vefat eden sinema yazarı ve eleştirmeni Sungu Çapan, defnedildi. Çapan'ı son yolculuğunda yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Sungu Çapan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

Giriş: 04.04.2023 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • 15 gün önce beyin kanaması geçiren Sungu Çapan, Çamlıca'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ancak Çapan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  • Sungu Çapan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • 76 yaşında vefat eden Çapan'ın cenazesine Habertürk Yazarı Mehmet Açar, usta yazar Atilla Dorsay, Murat Erşahin, Ali Ulvi Uyanık ve Tunca Arslan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle yakınları katıldı.

  • "ÇOK SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"

    Sungu Çapan'ın cenazesinde açıklamalarda bulunan ünlü yazar Atilla Dorsay, "Ben geldiğimde 'Sinematek' kurulmuştu. Kurucuların arasında Sungu Çapan da vardı. Bir derinin başına geçti. Çok güzel yazılar yazdı. Son derece sinemayı seven, uzun cümleleriyle ama o cümleler o kadar iyi kurulurdu ki... Hepimiz birkaç defa okumak zorunda kalırdık. Kendine özgü bir insandı. Dönemim 'Z' kuşağındandı. Pop müziği sever, yabancı müzisyenlere hayranlık beslerdi ama sinema kültüründe kendini sürekli geliştiren bir insandı ve tuhaf bir huyu vardı. O güzel yazılarında, bazen filmin sonunu da yazardı. Bunu aleyhinde bir şey olarak söylemiyorum. O bunu bu işin bir parçası sayardı. Okurların bazıları bu yüzden ona kızarlardı. Fakat çok sevgi dolu bir insandı" dedi.

  • "O ASLINDA SİMGE BİR İSİM"

    Habertürk Yazarı Mehmet Açar da, "Sungu Çapan, hepimizin ustasıdır. O 1965'de yazmaya başlıyor. Günümüze kadar sürekli yazıyor. Çok önemli bir dönüm noktasında Türkiye'de sinema yazarlığı tarihinde önemli isimlerinden, film eleştirmenlerinden birisidir. Paris Sinemateki'nde geçirdiği zamanlar var. 1961-1971 yılları arasında, Paris'te hem eğitim görüyor hem de Paris'te birçok sinema filmi çekiyor. Onların kuşağı bambaşka, şuan ki kuşağı düşündüğümüzde internet, festivaller var. Fakat onun kuşağı için kolay değildi. O aslında simge bir isim, o kuşak Atilla Dorsay, Sungu Çapan ve Burçak Evren, onlar ayrı bir kuşaktı. Önemli bir isim, bizim için çok önemli bir kayıp. Aynı zamanda ağabeyimiz, sevdiğimiz bir kişidir. Ben onun yazılarını çocukken okumaya başladım" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: DHA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.