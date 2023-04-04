Sungu Çapan'a veda

"O ASLINDA SİMGE BİR İSİM"
Habertürk Yazarı Mehmet Açar da, "Sungu Çapan, hepimizin ustasıdır. O 1965'de yazmaya başlıyor. Günümüze kadar sürekli yazıyor. Çok önemli bir dönüm noktasında Türkiye'de sinema yazarlığı tarihinde önemli isimlerinden, film eleştirmenlerinden birisidir. Paris Sinemateki'nde geçirdiği zamanlar var. 1961-1971 yılları arasında, Paris'te hem eğitim görüyor hem de Paris'te birçok sinema filmi çekiyor. Onların kuşağı bambaşka, şuan ki kuşağı düşündüğümüzde internet, festivaller var. Fakat onun kuşağı için kolay değildi. O aslında simge bir isim, o kuşak Atilla Dorsay, Sungu Çapan ve Burçak Evren, onlar ayrı bir kuşaktı. Önemli bir isim, bizim için çok önemli bir kayıp. Aynı zamanda ağabeyimiz, sevdiğimiz bir kişidir. Ben onun yazılarını çocukken okumaya başladım" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DHA