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SunExpress, İzmir’den haftada iki kez ve Ankara’dan haftada bir kez sunduğu Londra uçuşlarının yanı sıra 10 Temmuz itibarıyla Antalya ve Gaziantep’ten de Londra’ya (LTN) direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlıyor.

İngiltere’nin Türkiye’yi de ‘seyahat koridoru’na dahil etmesi ile birlikte Türkiye’den İngiltere’ye seyahat edecek yolcular, 10 Temmuz itibarıyla karantina uygulamasından muaf tutulacak. Bu kapsamda, son 14 günde farklı bir ülkeye seyahat etmemiş olmak kaydıyla Türkiye’den İngiltere’ye seyahat edecek yolcular, karantina uygulamasına tabi tutulmaksızın Birleşik Krallık topraklarına giriş yapabilecek.

SunExpress, merkezi Antalya’dan Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine, İzmir’den ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart’a her gün karşılıklı seferler düzenliyor.