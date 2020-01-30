30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Jens Bischof''un Eurowings CEO'su olmasından sonra boşalan şirketin CEO'luk görevine SunExpress Yönetim Kurulu tarafından Max Kownatzki getirildi.
Lufthansa Group Hub Havayolları Uçuş ağı ve Ortaklık Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alan Max Kownatzki, Almanya ve Türkiye arasındaki en büyük tatil ve etnik seyahat hava yollarından biri olan SunExpress'in yönetimini, 15 Nisan itibarıyla üstlenecek.
Firmadan yapılan açıklamaya göre her yıl, 4 bin 200'den fazla çalışanı ile 10 milyon yolcuyu taşıyan SunExpress, geçen yıl 84 uçağı ile şirket tarihinin en büyük filosunu işletti. Kownatzki, bu yıl havacılık ve turizmde 30. yılını kutlayan SunExpress'in Türkiye'deki merkezi Antalya ve Almanya'daki merkezi Frankfurt'ta görevini icra edecek.
'KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR PROFESYONEL'
Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Dr. Max Kownatzki'nin SunExpress CEO'su olarak görevine başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Aycı, "Mesleki tecrübesi ile kendini kanıtlamış bir profesyonel olarak Kownatzki'nin SunExpress'i, büyüme yolculuğunda daha ileriye taşıyacağına ve Avrupa'nın rekabet ortamında güçlü bir marka olarak konumlandıracağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Thorsten Dirks ise SunExpress'in, yeni CEO'su ile tatil hava yolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.
KOWNATZKI KİMDİR?
Kariyerine 2002'de New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başlayan 47 yaşındaki Max Kownatzki, 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak hava yolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi.
2013'te Qantas Airways'in yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji Başkanı olarak atanan Kownatzki, iki yıl sonra 2015'te Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. Eurowings'te İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Kownatzki, 2017 yılından bu yana Hub Havayolları Lufthansa, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu.
Max Kownatzki, İsviçre St. Gallen Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra doktorasını da tamamladı. Alman vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşlığı da olan Kownatzki'nin ticari pilotluk lisansı da bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!