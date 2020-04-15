15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Kownatzki, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa’nın popüler tatil havayollarından SunExpress’in yönetiminden sorumlu olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kownatzki, yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış özel ekibin ve SunExpress’in bir parçası olmaktan dolayı memnuniyetini belirterek, "Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress’i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz. Yaklaşık 5 bine yakın çalışanı ve 30 yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda güçlü bir konuma sahip SunExpress’in bu krizin de üstesinden geleceğine ve başarılarla dolu serüvenini birlikte sürdüreceğimize inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.
'TÜM ÖNLEMLER ALINDI'
Kownatzki, şunları kaydetti:
"Salgının en başından beri SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri almış; ulusal ve uluslararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla uygulamıştır. SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek. Türk turizmine ve ekonomisine olan katkısını artırarak sürdürecek."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin havacılık sektörüne etkilerine ilişkin Kownatzki, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, bireysel ve kamusal tedbirlerle birlikte günlük yaşantılarımızı da değiştirmemize neden oldu. Bunun toplum üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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