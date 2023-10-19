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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SunExpress, Beyrut seferlerini durdurdu - İş-Yaşam Haberleri

        SunExpress, Beyrut seferlerini durdurdu

        SunExpress, İsrail-Lübnan sınırındaki olaylar sebebiyle Beyrut seferlerini durdurduğunu bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:21
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve Lübnan sınırında yaşanan olaylar nedeniyle SunExpress, Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı.

        Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "SunExpress Beyrut uçuşları geçici olarak 12 Aralık 2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yolcularımız bilet değişikliği veya iade işlemlerini SunExpress'in web sitesinden yapabilecektir" denildi.

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